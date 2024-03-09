Силовики стверджують, що казахи хотіли влаштувати теракт у Москві.

Співробітники російської ФСБ убили двох громадян Казахстану в селі під Калугою. Як стверджують російські силовики, загиблі нібито готували теракт у московській синагозі.

У прес-службі ФСБ РФ заявили, що вбиті ними казахи були членами афганського осередку ІДІЛ - "Вілаят Хорасан" - і нібито планували напасти на парафіян синагоги з використанням вогнепальної зброї.

"Під час затримання терористи чинили збройний опір співробітникам ФСБ Росії і в результаті були нейтралізовані вогнем у відповідь", - заявили у ФСБ.

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Комітет національної безпеки Казахстану підтвердив, що загиблі були його громадянами і дійсно перебували в Росії.

"За вказаним фактом КНБ ведеться досудове розслідування. Перевірка здійснюється в тісному контакті з ФСБ Росії в рамках діючих каналів співпраці. Інша інформація відповідно до частини 1 статті 201 Кримінально-процесуального кодексу розголошенню не підлягає", - йдеться в повідомленні.

Інші події в Росії

Як писав УНІАН, раніше цього тижня російські силовики влаштували "контртерористичну операцію" в Інгушетії. Спецназ ФСБ усю ніч штурмував житлову багатоповерхівку, після чого стало відомо про загибель 6 осіб. Усіх загиблих оголосили терористами.

Також ми розповіли, що посольства низки західних країн закликали своїх громадян терміново покинути Росію або хоча б проявити обережність через загрозу терактів. Після цього московську поліцію перевели на посилений режим роботи.

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