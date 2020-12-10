Співробітники ФСБ показали обріз, який він нібито мав намір використовувати для скоєння злочину.

Федеральна служба безпеки Росії показала фотографії 18-річного жителя Тули, який був затриманий за підозрою в нібито підготовці теракту в школі.

Оперативні знімки опублікували пропагандисти RT у своєму Telegram-каналі.

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На кадрах видно, як співробітники ФСБ затримують молоду людину. Також показано обріз, який він нібито мав намір використовувати для скоєння злочину.

За їхніми даними, молодий чоловік надихався матеріалами про "аналогічні злочини". Вони нібито були знайдені на його засобах комунікації. У нього також був вилучений обріз.

Порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 222 ("незаконне придбання та зберігання зброї") КК РФ.

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Автор: УНІАН