У Росії триває безумство на всіх рівнях управління державою.

У Росії новий випадок поліцейського свавілля. Двоє дільничних змусили чоловіка з'їсти свій телефон за те, що він на них поскаржився. Про це повідомляє Телеграм-канал Baza.

Інцидент стався на початку квітня в місті Великий Устюг Вологодської області. Дехто Сергій Усов проходив лікування в лікарні після того, як його побив дільничний поліцейський Максим Мохнаткін.

Останній вирішив "відвідати" Усова в лікарні. На підмогу з собою взяв колегу – дівчину-поліцейського. Дізнавшись, що пацієнт встиг поскаржитися на побиття, яке стало причиною госпіталізації, поліцейські змусили Усова взяти до рота телефон і гризти його, поки той не зламається – щоб більше скарг від нього не надходило.

Відео дня

"Потім чоловіка привезли у відділення, знову побили і помістили під арешт на 10 діб — за нібито неправдивий виклик поліції і порушення адміністративного нагляду (раніше Усов був судимий)", – пише "База".

На жаль для горе-поліцейських, цим випадком зацікавилася ФСБ. Після проведеної перевірки обох дільничних звільнили з роботи і завели на них кримінальну справу за статтею про перевищення посадових повноважень із застосуванням тортур. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Ситуація в Росії - останні новини

Днями в московську поліцію поскаржилися на голуба-терориста, який пофарбувався в кольори українського прапора і почав розкидати міни по російській столиці.

Від російського божевілля не сховатися і в тюрмі. Швидше навіть навпаки. Олексій Навальний поскаржився на застосування до нього витончених тортур у в'язниці – щодня перед сном його змушують слухати Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: