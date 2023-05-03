Суд визнав, що він дискредитував армію РФ.

У Воронежі чоловіка оштрафували за коментар про Україну в соціальній мережі.

Як пише SOTAvision, Микола Кретінін написав у групі "Підслухано" у "Вконтакте" слова "Так Україна - нормальна країна... це так для порівняння". Суд визнав його винним у дискредитації російської армії і призначив штраф у розмірі 30 тисяч рублів.

Експерт-лінгвіст заявив, що слова чоловіка "характеризують дії учасників "сво", як незаконні з точки зору міжнародного права".

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Стаття за "фейки про армію" в Росії: що відомо

Нагадаємо, що минулої весни в РФ прийняли закон, що встановлює кримінальну відповідальність за поширення "завідомо неправдивої інформації про використання ЗС РФ, а також за публічні дії, спрямовані на дискредитацію російської армії і дії держорганів за кордоном".

У березні росіянина звинуватили в повторній дискредитації армії РФ за те, що він написав у мережі анекдот про відступ російської армії з Херсона.

Москвичці виписали штраф за те, що вона назвала президента України Володимира Зеленського "красивою молодою людиною з гарним почуттям гумору".

А на вчителя з Курська донесли в поліцію учні, коли він "негативно висловився" про дії російської армії в ході повномасштабної війни в Україні.

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