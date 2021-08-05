Чоловік помер після того, як отримав сильні опіки, дізналися журналісти.

У російському місті Тосно (знаходиться у Ленінградській області), в суботу ввечері, 31 липня, у житлі на кухні п'яна 32-річна безробітна жінка випадково вбила чоловіка, якому було 25 років.

Дружина не змогла втримати рівновагу й вилила на чоловіка окріп, повідомив у четвер, 5 серпня, РЕН ТВ.

За його даними, чоловік отримав сильні опіки, зокрема, обличчя, й помер на місці надзвичайної події.

Жінку затримали правоохоронці. Після загибелі чоловіка розпочато справу за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу Росії "Заподіяння смерті з необережності".

Пізніше жінку відпустили на свободу під підписку про невиїзд.

Нагадаємо, в РФ за заподіяння смерті з необережності одній людині загрожують виправні роботи на термін до двох років чи обмеження/позбавлення волі на період до двох років, або примусові роботи на такий же період.

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Автор: Екатерина Присяжнюк