Краснодарський край РФ атакувала "бойова" сарана. Природа ніби помстилася, адже комахи полетіли саме у те місто, звідки щодня країна-агресор випускає літаки, що бомблять Україну.
Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Так, "українська бойова" сарана атакувала Приморсько-Ахтарськ. Як зазначив Андрющенко, з аеродрому цього міста щодня злітають літаки, що бомблять Донецьку область. Мало того, саме звідти країна-агресор відправляла бомбардувальників, що вбивали людей у Драмтеатрі та пологовому будинку Маріуполя.
"Так от, прямо зараз це кляте місто під атакою бойової української сарани. Просто навала, з якою нічого не можуть вдіяти. Сама природа мститься за Маріуполь", - написав Андрющенко.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Росії провели чемпіонат з метання коров'ячого гною.
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