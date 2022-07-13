Саме з цього міста злітали літаки, які скинули бомби на Драмтеатр та пологовий будинок.

Краснодарський край РФ атакувала "бойова" сарана. Природа ніби помстилася, адже комахи полетіли саме у те місто, звідки щодня країна-агресор випускає літаки, що бомблять Україну.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Так, "українська бойова" сарана атакувала Приморсько-Ахтарськ. Як зазначив Андрющенко, з аеродрому цього міста щодня злітають літаки, що бомблять Донецьку область. Мало того, саме звідти країна-агресор відправляла бомбардувальників, що вбивали людей у Драмтеатрі та пологовому будинку Маріуполя.

"Так от, прямо зараз це кляте місто під атакою бойової української сарани. Просто навала, з якою нічого не можуть вдіяти. Сама природа мститься за Маріуполь", - написав Андрющенко.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Росії провели чемпіонат з метання коров'ячого гною.

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