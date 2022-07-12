Росіяни із задоволенням жбурляли коров'ячі фекалії та стверджували, що гній "зовсім не пахне".

У Росії вирішили продовжити багаторічну традицію і провели чемпіонат з метання коров'ячого гною. Змагання проходило в Пермському краї. Росіяни були в захваті від чемпіонату і навіть стверджували, що гній "зовсім не пахне".

Чемпіонат проводиться в день села Крилове, повідомляють російські ЗМІ.

Фестиваль отримав досить "оригінальну" назву - "Веселий коров'як". Судячи з облич росіян, метання гною дійсно їх веселить. На тлі всіх санкцій і обмежень жителям РФ тільки й залишається, що шукати приводи для розваги у всьому, навіть в коров'ячих фекаліях.

Місцеві жителі, які брали участь у метанні гною, розповіли, що він "практично не пахне і не залишає слідів на одязі". На фестивалі, куди деякі росіяни приїхали навіть з інших міст, вони могли також "повеселитися" під час катання на візках.

На тлі того, що в РФ постійно говорять про "вдале імпортозаміщення", фестиваль з метання гною виглядає дійсно смішно. Судячи з усього, після відкриття дешевої копії Mcdonald's, яку гордо назвали "Смачно і крапка", росіяни повинні відкрити розважальний центр "Весело і крапка", де головною розвагою стане метання коров'ячих фекалій.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в "імпортозаміщеному" Mcdonald's в РФ людям подають їжу з цвіллю і комахами.

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