Окупант пішов на фронт нібито добровільно, але не очікував таких реалій війни.

В Україні ліквідували окупанта-добровольця Олександра Куценка. Він вирішив підзаробити на вбивствах українців, але знайшов тут свою смерть.

Про історію "героя сво" розповів один із Z-пабліків. Зазначається, що Куценко приєднався до лав окупантів восени 2022 року. Втім, йому дозволили кілька разів постріляти у тренувальному таборі, вручили кулемет та автомат, а потім відправили на фронт.

"Кинули їх під Макіївку. Подзвонив додому, вив. Коли перестав вити, сказав: "За них танки та арта, за нас нічого". Зв'язку немає. Евакуації немає. У перший день від його роти залишилося 14 осіб із 100", - йдеться у повідомленні.

Потім окупанти почали відходити аж до кордону з Воронезькою областю РФ. У частині їх "зустріли як героїв". Окупант приїхав у відпустку з повністю сивою головою та заливався алкоголем. Потім його знову кинули на фронт.

"Із тих 14 залишився один. Він розповів, що Саня помер швидко. Уламок у голову", - зазначає канал.

Втрати РФ в Україні

За минулу добу українські Сили оборони ліквідували ще 1160 російських загарбників. Загальні втрати Росії у війні проти України станом на 17 березня становлять вже 430 тисяч 740 осіб, повідомляє Генштаб.

Крім того, було знищено купу ворожої техніки, зокрема: танків ‒ 6790 (+11 одиниць); бойових броньованих машин ‒ 12997 (+24); артилерійських систем – 10634 (+28) та багато іншого.

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