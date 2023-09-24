Раніше Росія призупинила майже увесь експорт дизельного палива і нафти для стабілізації її внутрішніх ринків.

Від дефіциту бензину і дизельного палива в Російській Федерації можуть постраждати країни, які найбільше залежні від поставок російського пального.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

"В останні тижні, цілком імовірно, що російські споживачі відчувають локальну нестачу бензину і дизельного палива. Навряд чи нестача є прямим наслідком війни. Імовірно, що це було спричинено низкою факторів, у тому числі короткостроковим зростанням попиту в агропромисловому комплексі, щорічним літнім ремонтом нафтопереробних заводів, і привабливими цінами для експорту", - йдеться у повідомленні.

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При цьому, 21 вересня Росія призупинила майже увесь експорт дизельного палива і нафти для стабілізації її внутрішніх ринків.

"Це крок майже напевно ще більше обмежить поставки в умовах вузького глобального ринку, що, імовірно, матиме найбільший вплив на країни, які нині залежні від російських поставок пального", - повідомляє розвідка.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, у Росії поглиблюється проблема з відсутністю запасів пального на АЗС, оскільки дефіцит пального може зупинити збирання врожаю та посів озимих.

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