Незважаючи на обряд, за півтора дня найближчі до гідротехнічної споруди квартали зникли під водою.

У місті Орськ (Російська Федерація), де через прорив греблі сталася масштабна техногенна катастрофа, за кілька днів до неї запросили священника, щоб провести молебень біля захисної споруди. Про це повідомляє NEXTA.

Зазначається, що жителі Орська за кілька днів до прориву греблі помітили, що з-під споруди сочиться вода, після чого запросили священника провести молебень, сподіваючись уникнути повені.

"Мабуть, так влада збиралася вирішити цю проблему", - йдеться у повідомленні.

На оприлюдненому відео відображено, що на небезпечному місці зібралися люди, чути молитву, слова якої вимовляє священик.

Як повідомляє The Moscow Times, незважаючи на обряд, через півтора дні після молебню найближчі до гідротехнічної споруди квартали зникли під водою.

"Про небезпеку городяни також повідомляли місцевій владі і намагалися вирішити проблему самостійно - течію намагалися засипати привезеною на тракторі землею. 4 квітня на місце приїжджав мер міста Василь Козупіця, який особисто проінспектував дамбу та заявив за підсумками, що вона витримає навантаження, "яке прийде сюди", - пише ЗМІ.

Тим часом засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв із посиланням на гідротехників розповів BILD, що прорив греблі в Орську стався через дешевий поліетиленовий екран.

"Коли гребля ще на початковому етапі будівництва, ми бачимо рів, який зазвичай укладають з дна і з боків спеціальним екраном. Він може бути із різних матеріалів. У цьому випадку застосували найдешевший матеріал – поліетилен. Суть цього екрану в тому, щоб саме не пропускати воду. І далі поверх цього екрану ломиться і сама дамба, тобто земляна частина. ... Зважаючи на все, економія і призвела до того, що дамба зруйнувалася", - сказав експерт.

Прорив греблі в російському Орську - останні новини

Мародери розграбовують затоплений російський Орськ. Як повідомили в місцевій поліції, в Оренбурзькій області почастішали випадки шахрайства, пов'язаного зі збиранням грошей під приводом надання допомоги постраждалим від повені.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня в російському Орську прорвало дамбу. Місцева влада почала екстрену евакуацію населення. Через повінь в області запровадили режим надзвичайної ситуації, проте евакуювали тільки жителів окремих вулиць.

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