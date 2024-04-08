Їм пригрозили покаранням за неузгоджений мітинг.

В Орську група місцевих жителів вийшла на мітинг з вимогою збільшити компенсації постраждалим від повені. Вони кричали місцевій владі "Ганьба" і просили допомоги у Путіна.

Відео акції публікують у мережі місцеві Telegram-канали. На них можна побачити, що незадоволені жителі міста вийшли на мітинг до пам'ятника Леніну на Комсомольській площі. Силовики вимагали, щоб люди покинули площу і припинили брати участь у незаконному мітингу.

У прокуратурі Оренбурзької області також заявили, що ця акція не була узгоджена з органами влади, тому її учасникам загрожує відповідальність за порушення правил проведення мітингу.

На одному з відео жінка говорить: "Коли горе в іншій країні, Путін відправляє туди все. А Оренбурзька область? Ми ніхто?". Групі жителів дозволили зустрітися з місцевим губернатором, він одразу наказав їм вимкнути телефони.

Прорив дамби в Орську: місто затоплює

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня в Орську прорвало дамбу, місто почало стрімко затоплювати. Місцева влада оголосила про евакуацію жителів кількох районів.

Пізніше стався ще один прорив, у підсумку вода дісталася і до Оренбурга. Повідомляють, що затопило близько семи тисяч будинків.

Директор компанії "Спецстрой" Сергій Комаров, яка будувала дамбу в Орську, звинуватив у прориві споруди гризунів.

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