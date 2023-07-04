Площа пожежі на об'єкті становить 2,3 тис кв. м.

У вівторок, 4 липня 2023 року, в російському Великому Новгороді спалахнула масштабна пожежа. Там загорілася газотурбінна Лузька ТЕЦ.

Відео пожежі публікують у мережі. Водночас російський пропагандистський ресурс "РИА Новости" пише, що в МНС повідомили про пожежу у "виробничій будівлі". Зазначається, що за адресою займання на Лузькому шосе розташована ТЕЦ.

Площа пожежі на виробничому об'єкті у Великому Новгороді становить 2,3 тис кв. м. Постраждалих немає.

Водночас видання Life.ru пише, що незадовго до пожежі місцеві чули "гучний хлопок".

Пожежі в Росії

3 липня в підмосковних Хімках виникла масштабна пожежа – там палав склад. Вогонь охопив 400 квадратних метрів складських приміщень.

У червні під час заколоту ПВК "Вагнер" у Воронежі горіла нафтобаза. Пожежу там гасили понад 12 годин. Було знищено резервуар на 5000 кубометрів з авіаційним гасом на площі 800 квадратних метрів.

20 червня в місті Волоколамськ горіло на підприємстві з виробництва дерев'яних палет. Пожежа охопила площу в 6 тисяч квадратних кілометрів.

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