Політолог та політтехнолог Аббас Галлямов заявив, що російська пропаганда, яка стверджує, що росіяни цілком підтримують Путіна, не має жодного відношення до реальності.

Якщо президент РФ Володимир Путин виставить свою кандидатуру на президентських виборах, це викличе негативні емоції серед російського населення і його рейтинг опуститься ще нижче.

Про це в інтерв'ю Radio NV заявив політолог та політтехнолог Аббас Галлямов, зазначивши при цьому, що російська пропаганда, яка стверджує, що росіяни цілком підтримують Путіна, не має жодного відношення до реальності.

"Путіна підтримують, за нього готові голосувати точно менше половини виборців. Зараз проблема, звичайно, з точною оцінкою цифр, тому що соціологія репресивного суспільства стає дуже нерелевантною. Тому тут, що називається, доводиться [аналізувати] навскидку - не стільки соціологією займатися, скільки моделюванням", - зазначив експерт.

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За його словами, зараз диктатора підтримують не більше 35% російських виборців, але і ця цифра буде зменшуватися.

"Я думаю, що зараз йдеться про 30-35% виборців. Якщо нічого не зміниться на фронті, в економіці, всі нинішні тренди продовжаться приблизно так само, цей відсоток буде падати в міру наближення дня голосування. Мотивації голосувати за Путіна, строго кажучи, немає. Головним аргументом на його користь завжди була його передбачувана сила, що у нього на шляху не стій, зімне будь-якого, хто незадоволений, хто опозиціонер, хто ворог. Люди несвідомо тягнуться до такої сили. Краще бути прихильником, ніж бути зім'ятим", - заявив експерт.

Він також зазначив, що Путін вже не демонструє силу.

"Зараз Путін силу не демонструє. Він демонструє жорстокість. Але жорстокість - це не сила. Це, м'яко кажучи, не одне і те саме. І люди це відчувають. Є архетип: боягузливий, жорстокий, підступний деспот. Путін зараз цьому архетипу відповідає. Тому, якщо він раптом зараз не здобуде якихось рішучих перемог, значить, ніяких перспектив не проглядається в цьому сенсі - рейтинг буде знижуватися. Я думаю, падіння до 25% абсолютно реалістичне. Може бути, навіть і нижче", - зазначив експерт.

За словами політолога, в цьому випадку фальсифікації будуть неминучі.

"Будуть фальсифікувати. Сфальсифікувати, в принципі, можна. В останні роки багато змін до законодавства внесено, які полегшують фальсифікацію. Але треба ж не просто цифру видати на-гора. Треба ще, щоб цю цифру прийняло суспільство. А з цим можуть бути проблеми", - зазначив експерт.

Президентські вибори в РФ

Політолог та політтехнолог Аббас Галлямов вважає, що найбільш реалістично виглядає сценарій, коли Путіна не ліквідовуватимуть, а переконають висунути наступника. За словами Галлямова, ключовим фактором буде військова готовність змістити владу.

Раніше Галлямов заявив про те, що одним з найімовірніших наступників російського диктатора є міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев.

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