Політолог та політтехнолог Аббас Галлямов вважає, що найбільш реалістично виглядає сценарій, коли Путіна не ліквідовуватимуть, а переконають висунути наступника.

Російські еліти, яким не подобається Путін, війна, та які занадто багато від цього втрачають, враховуючи, що президентські вибори в Росії призначені на березень, скоріш за все, усунуть Путина в той чи інший спосіб до кінця року, проте це не означає, що йдеться про фізичне усунення.

Про це в інтерв'ю Radio NV заявив політолог та політтехнолог Аббас Галлямов, зазначивши при цьому, що вибори, безумовно, є дуже важливим фактором російської політики. Тому, якщо є групи еліт, які збираються усувати Путіна, вони, звичайно ж, будуть враховувати вибори.

"Це те, що називається дедлайн. Але зовсім не обов'язково, що його будуть усувати якимось силовим способом, зі словами "швидко-швидко, попереду вибори". Набагато більш реалістичним виглядає сценарій, коли його все-таки переконають просто висунути наступника. Якщо він геть відмовиться, тоді так, вони можуть почати грати жорстко", - зазначив експерт.

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За словами Галлямова, ключовим фактором буде військова готовність змістити владу.

"Якщо грають жорстко, то вже не має великого значення, до виборів, в ході виборчої кампанії чи після виборів. Тут все-таки ключовим фактором буде, власне, військова готовність, коли ти операцію зі зміщення підготував. А по-справжньому важливими вибори будуть, як дедлайн, в тому випадку, якщо треба буде переконати Путіна: "Давай замість себе висувай наступника". Це сценарій, який мені здається найбільш реалістичним", - заявив експерт.

Він також нагадав, що Путіну вдалося залякати російські еліти.

"Все-таки російські еліти боягузливі. Путін їх дуже сильно залякав. Тому уявити їх такими, що готуються до реального змови мені досить складно. А уявити їх такими, що переконують Путіна набагато легше, особливо з урахуванням того, що Путін сам, очевидно, розгублений. Він сам частиною свого мозку розуміє, що зайшов у глухий кут і виходу не видно", - заявив експерт.

За його словами, еліти можуть цим скористатися, і підштовхнути диктатора в цьому напрямку.

"Об'єктивно для нього вигідніше все-таки піти, висунувши адекватного наступника з тим, щоб наступник зберіг систему. Правоохоронна система збережеться ... це буде сценарій Єльцина, який пішов, але спокійно досидів, скільки йому пенсії залишалося", - зазначив експерт.

Розмови про наступника Путіна

20 серпня 2023 року політтехнолог та політолог Аббас Галлямов заявив про те, що одним з найімовірніших наступників російського диктатора є син секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева Дмитро.

Дмитро Патрушев є міністром сільського господарства РФ. Він народився 13 жовтня 1977 в рідному місті Володимира Путіна Санкт-Петербурзі. Ряд країн світу ввели персональні санкції проти Патрушева у зв'язку з повномасштабним вторгненням росіян в Україну і справою проти російського опозиціонера Олексія Навального.

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