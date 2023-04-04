У славнозвісному закладі ватажок "Вагнера" зустрівся із групою "активістів".

Ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин припхався на місце ліквідації пропагандиста та українофоба Владлєна Татарського.

Як повідомляє прес-служба Пригожинна, він нібито зустрівся там із "активістами КІБЕР ФРОНТ Z".

На кадрах видно, що Пригожин сів по центру залу, де приблизно і "мінуснувся" кремлівський пропагандист Татарський. Навколо нього зібралося кілька людей, яких називають "активістами". Ватажок "Вагнера" заявив, що "трагічні події" не можуть поставити хрест на цій пропагандистській організації, яка "повинна стати громадською".

Відео дня

Вбивство Татарського - головні новини

Нагадаємо, що 2 квітня в одному з кафе Санкт-Петербурга пролунав потужний вибух під час творчого вечора пропагандиста Владлєна Татарського. Він загинув на місці.

Здетонувала статуетка, яку принесла дівчина Дар'я Трєпова. Вже за кілька годин російські силовики заявили про затримання підозрюваної.

Вчора Путін посмертно нагородив "орденом мужності" колаборанта і пропагандиста Владлєна Татарського. Водночас "Вагнер" офіційно назвав Татарського своїм найманцем. Татарський несподівано "ожив", щоб подякувати Путіну і Пригожину.

Вас також можуть зацікавити новини: