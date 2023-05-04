Осєчкін зачитав інформацію від російських тролів з серйозним тоном, жодного разу не засумнівавшись у правдивості анонімних листів.

Російський так званий "опозиційний" журналіст "Гулагу.нєт" Володимир Осєчкін, який 3 травня зробив вкид про підготовку Росією ядерного удару, виявляється, зачитав цю інформацію від "воєнкора" з пулу Пригожина Владислава Позднякова, який йому написав.

У цьому зізнався сам Поздняков, опублікувавши скріншот надісланого листа на електронну пошту Осєчкіна. "Воєнкор" написав Осєчкіну від імені військового льотчика про те, що його відправляють на завдання з ядерною зброєю. Аналогічні фейки Осєчкіну відправили і прихильники Позднякова.

При цьому Осєчкін зачитав інформацію від російських тролів з серйозним тоном, жодного разу не засумнівавшись у правдивості анонімних листів, фактично як свій "інсайд".

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Україна вже спростувала чутки про "підготовку" Росією до завдання ядерного удару нібито як відповідь за атаку невідомих БПЛА на Кремль 3 травня.

Разом з тим в ніч на 4 травня 2023 року на деяких випущених Росією іранських "Шахедах" були написи "За Кремль" і "За Москву". Мабуть, це і була "дуже страшна" відповідь окупантів.

Удар по Кремлю 3 травня - Росія пригрозила відплатою

У ніч на 3 травня в Москві прогриміли вибухи. Вже під вечір того дня Кремль випустив офіційну заяву, у якій звинуватив Україну в замаху на Путіна.

Пізніше російські пропагандисти опублікували кадри атаки двох невідомих БПЛА, одного збили над вежею Кремля, через що загорівся дах.

Причетність України до цієї атаки послідовно спростували прес-секретар Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров, радник глави ОП Михайло Подоляк і пізніше особисто президент Зеленський.

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