У "Юнармії" заявили, що дітям це "піде в залік".

У російському Магнітогорську провели дитячі змагання по запливах в камуфляжі і з автоматами.

Захід провели в рамках спартакіади з військово-прикладних видів спорту, пише місцеве видання 74.ru. У змаганнях взяли участь 40 дітей від 12 до 18 років, школярі молодше 15 років були тільки в камуфляжі.

Організатори заявили, що видали школярам легкий камуфляж, не призначений для використання у воді, щоб він сковував їхні рухи. Також заплив ускладнював масогабаритний макет автомата Калашникова вагою 3,6 кг,.

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У штабі "Юнарміі" заявили, що захід відноситься до тих видів спорту, які практикуються в російських збройних силах і "багатьом підуть в залік".

Пропаганда в школах

Нагадаємо, що раніше в Москві до маленької дівчинки приїхали поліцейські через те, що у неї в чаті була аватарка в кольорах прапора України. Скаргу на неї подала директор школи.

У російських школах після початку повномасштабної війни почали проводити "розмови про важливе", де дітям розповідають про "спеціальну військову операцію".

Також нещодавно повідомлялося, що російська влада хоче закупити в школи макети зброї.

Нагадаємо, що на окупованих територіях України забороняють у школах українську мову і засновують відділення "Юнармии".

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