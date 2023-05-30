Визначено кілька основних аспектів висвітлення атаки дронів на столицю Росії.

Для російської пропаганди придумали нові "методички" для висвітлювання атаки дронів на Москву. Відтак, кремлівським рупорам наказали звернути увагу на "успішну роботу ППО" і підкреслити, що мети "провокації" не досягнуто.

Як повідомляє опозиційне видання "Медуза", провладних ЗМІ "просять використовувати такі підходи":

звернути увагу на "успішну роботу ППО";

зазначити, що реакція "федеральних служб" та керівництва Москви та Московської області була "миттєвою", а робота – "якісною та зосередженою";

підкреслити, що мети "провокації" не досягнуто;

наголосити на тому, що завдання атаки було "психологічним", але жителі показали "спокій і витримку".

Крім того, у "методичці" рекомендують цитувати коментарі з приводу атаки дронів депутата Держдуми Олександра Хінштейна, керівника "Центру розвитку транспортних технологій" Олексія Рогозіна і бойовика Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, але виключно з негативним забарвленням.

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Атака дронами Москви 30 травня

Вранці 30 травня у Москві пролунали вибухи. Мер Сергій Собянін поділився, що унаслідок атаки дронів в декількох будівлях є "незначні пошкодження".

Згодом у мережі з'явилася інформація, що є постраждалі. Три безпілотника поцілили у житлові будинки на вул. Атласова, Профспілкова і на Ленінському проспекті.

Ба більше, безпілотники атакували і Підмосков'я. Всього на підльоті до Москви нібито збили 13 дронів, в тому числі в районі Рубльовки і Нової Москви.

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