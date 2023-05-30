Для російської пропаганди придумали нові "методички" для висвітлювання атаки дронів на Москву. Відтак, кремлівським рупорам наказали звернути увагу на "успішну роботу ППО" і підкреслити, що мети "провокації" не досягнуто.
Як повідомляє опозиційне видання "Медуза", провладних ЗМІ "просять використовувати такі підходи":
- звернути увагу на "успішну роботу ППО";
- зазначити, що реакція "федеральних служб" та керівництва Москви та Московської області була "миттєвою", а робота – "якісною та зосередженою";
- підкреслити, що мети "провокації" не досягнуто;
- наголосити на тому, що завдання атаки було "психологічним", але жителі показали "спокій і витримку".
Крім того, у "методичці" рекомендують цитувати коментарі з приводу атаки дронів депутата Держдуми Олександра Хінштейна, керівника "Центру розвитку транспортних технологій" Олексія Рогозіна і бойовика Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, але виключно з негативним забарвленням.
Атака дронами Москви 30 травня
Вранці 30 травня у Москві пролунали вибухи. Мер Сергій Собянін поділився, що унаслідок атаки дронів в декількох будівлях є "незначні пошкодження".
Згодом у мережі з'явилася інформація, що є постраждалі. Три безпілотника поцілили у житлові будинки на вул. Атласова, Профспілкова і на Ленінському проспекті.
Ба більше, безпілотники атакували і Підмосков'я. Всього на підльоті до Москви нібито збили 13 дронів, в тому числі в районі Рубльовки і Нової Москви.