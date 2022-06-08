Дмитро Пєсков заявив, що підготовка до заходу нібито все ж ведеться.

Президент Російської Федерації Володимир Путін відмовився від щорічної "прямої лінії" в червні. Нові терміни проведення заходу не називають.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Пряма лінія не може відбутися в цьому місяці", - заявив прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков.

При цьому він додав, що нові терміни проведення "прямої лінії" невідомі, але підготовка нібито ведеться. Водночас Пєсков не назвав причину скасування традиційного заходу.

Раніше спікер Путіна анонсував проведення "прямої лінії" після Петербурзького міжнародного економічного форуму, який запланований на 15-18 червня.

Варто відзначити, що починаючи з 2001 року "пряму лінію" проводили щорічно, крім 2004 року, 2012 і 2020 років. У прямому ефірі росіяни задають Путіну питання.

Як раніше повідомляв УНІАН, ряд експертів і ЗМІ з різних держав світу писали, що Володимир Путін хворий. Зокрема, президенту РФ приписували рак черевної порожнини, рак щитоподібної залози, хвороба Паркінсона, деменцію і шизофренію.

Крім того, російський соціолог Ігор Ейдман поділився думкою, що у РФ еліта значною мірою розколота в питанні цілей війни проти України та засобів досягнення своїх цілей, і шизофренічна свідомість хворого Володимира Путіна також розколота.

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