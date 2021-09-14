Коні, на яких Жириновський прибув на з’їзд своєї партії, випорожнилися під його каретою.

Лідер Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Володимир Жириновський вчергове розпалився питанням щодо України та української армії.

Відео у Telegram опублікував український військовий Анатолій "Штирлиц".

Як завжди, в ефірі російської програми пропагандистки Ольги Скабєєвої скандальний політик говорив про "русскую землю" і про загарбання чужих територій.

"Ми змусимо скласти зброю будь-яку армію світу! А тим паче тут, "на русской земле", – заявив Жириновський, покрикуючи.

Потім він традиційно звинуватив Україну у "перекритті електрики" окупованому Росією Криму і нібито "бомбуванні" людей в ОРДЛО. Ба більше, Жириновський звинуватив Україну у тому, що це нібито вона, а не Росія, агресор.

"І вам доведеться відповідати. Це буде київський військовий трибунал, чи харківський…", – почав скандаліст. При цьому він закликав своїх українських колег проросійських поглядів "посилювати тиск на київський режим".

Далі Жириновський пригрозив, що "російська армія" усіх захистить, та що для цього застосовуватимуть сучасну зброю без перетину кордонів.

Напередодні Жириновський осоромився своєю "ефектною" появою на передвиборчому з’їзді партії ЛДПР на трійці коней. Під час в’їзду на територію події тварини зупинилися і випорожнилися під колеса кабіни, у якій сидів політик.

Парламентські вибори у Держдуму РФ пройдуть наприкінці вересня. Наразі монопольне становище має президентська фракція "Єдина Росія".

Раніше Кремль дозволив залучати до виборів мешканців ОРДЛО, попри осуд міжнародної спільноти та рішучі протести МЗС України.

Громадян з незаконно розданими російськими паспортами будуть відправляти спецрейсами у Ростовську область.

Крім того, бойовики активно реєструють українців з паспортами РФ у е-системі з можливістю дистанційного голосування.

На час виборів російські найманці прикривають кордон з РФ для громадян з українським паспортом або без документу посвідчення особи.

Автор: Віолетта Орлова