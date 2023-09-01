Маленьких дітей одягали у військову форму.

У російських містах на лінійках до 1 вересня використовували воєнізовану пропаганду. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Так, в Красноярську школярі заспівали в "День знань" пісню прокремлівського співака Шамана "Встанем", розмахуючи прапорами Росії. У місті Майкоп (Республіки Адигея) на шкільне свято запросили російських загарбників, які брали участь у війні проти України.

У місті Туймази першокласникам 1 вересня розповідали про перемогу у Другій світовій війні. А в Новоолександрівську маленьких дітей переодягли у військову форму.

Крім того, в Нижньому Новгороді як мінімум троє першокласників в цій день стояли у військовій формі і з бутафорським зброєю. Раніше батьки школи № 172 поскаржилися, що до 1 вересня всім дітям видали військову форму, вони нібито повернули її вчителю.

Пропаганда в російських школах

Нагадаємо, що раніше у РФ представили новий підручник з історії, в якому повністю переписана історія останніх 50 років.

Школярам розповідають про "підступність" Заходу та неонацистів в Україні, виправдовуючи агресивну війну проти країни.

Нещодавно в Магнітогорську дітям влаштували змагання по запливах в камуфляжі і з автоматами, а в Санкт-Петербурзі школярів з дитячим церебральним паралічем змусили робити окопні свічки.

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