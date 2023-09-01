Диктатор провів з російським школярами "Розмову про важливе", пославшись на листи свого діда з Другої світової війни.

Лідер РФ Володимир Путін на честь 1 вересня провів зустріч з російськими школярами і розповів їм казку про "непереможність" Росії, пославшись на військові листи свого діда.

Відповідну бесіду диктатор припідніс, як "Розмову про важливе". Відео з його "уроками" сьогодні рознеслося по російських телеграм-каналах.

У кадрі він згадує про "наказ діда своєму синові" в період Другої світової війни. Ймовірно, йдеться про двоюрідного діда Путіна.

"Мені дісталися листи мого діда, якого я не бачив, він пішов з життя ще до того, як я на світ з'явився. Мені дісталися його листи, які він писав своєму синові, ну моєму дядькові виходить, на фронт", - уточнив лідер РФ.

За словами Путіна, як тільки він ознайомився зі своєю "сімейною історією", відразу ж все зрозумів "про росіян". "Він до свого сина (у листах - УНІАН) звертається на ви. А його син до свого батька теж звертається на ви. Я ось про що подумав, проста сільська людина, він навіть писав з помилками, але яка глибока внутрішня культура", - вказав Путін.

"Перемогти такий народ з таким настроєм неможливо! Ми абсолютно були непереможні. І зараз такими є. Надзвичайно важлива річ! Ось, тільки одна замальовка з історії сім'ї... А таких сімей у нас переважна більшість. Це дуже важливо", - заявив диктатор.

В Україні удобрюють фронт понад 263 тисяч солдатів РФ

Нагадаємо, поки Путін каже у РФ про непереможність нації, кількість російських чоловіків з початку війни скоротилася мінімум на 263 тисячі осіб.

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на ранок 1 вересня в Україні ліквідовано 263 тисячі 490 солдатів РФ. За добу Путін "втратив" 470 окупантів.

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