Російський тиран заявив, що канадський парламент нібито "поставив на одну дошку нацистських посібників, гітлерівців і нинішніх українських військових".

Президент РФ Володимир Путін заявив, що якщо екс-спікер канадського парламенту не знає, що "україно-канадський нацист бився на боці Гітлера, то він ідіот".

Відповідаючи на запитання членів клубу Валдай, він торкнувся недавнього гучного скандалу з виступом у канадському парламенті ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гунька. За його словами, цей інцидент і конкретно мова канадського спікера про Гунька як про Героя України і Канади, який "боровся за незалежність своєї Батьківщини проти росіян", говорить або про безграмотність політика, або про те, що він негідник.

Російський тиран заявив, що Зеленський нібито "заперечує Голокост як такий, а канадський парламент поставив на одну дошку нацистських посібників, гітлерівців і нинішніх українських військових".

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Скандал з виступом у канадському парламенті Ярослава Гунька

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Канади цього тижня в парламенті цієї країни вшанували оплесками запрошеного на засідання 98-річного ветерана дивізії Ваффен-СС "Галичина" Ярослава Гунька. Під час засідання парламенту спікер канадської Палати громад Ентоні Рот оголосив, що в залі присутній "Українсько-канадський ветеран Другої світової війни, який боровся за незалежність України проти росіян і продовжує підтримувати війська сьогодні, навіть у віці 98 років".

В результаті Ентоні Рота пішов з поста спікера Палати громад Канади після скандалу. Він обіймав цю посаду з 2019 року. А Прем'єр Канади Трюдо вибачився за вшанування ветерана дивізії СС "Галичина" в парламенті під час візиту в країну президента Зеленського.

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