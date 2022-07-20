Російська Федерація займеться "наведенням порядків" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. У Кремлі відразу визнали, що на це піде багато часу.
Про це заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі з учасниками конкурсу "Велика перерва".
Так, до російського лідера "звернулася" учасниця проекту з тимчасово окупованого Донецька з проханням навести порядок в самопроголошених республіках. На що Путін пообіцяв допомогти "ДНР" та "ЛНР". При цьому він вказав, що це займе роки.
"Вся наша країна буде допомагати всім твоїм одноліткам і дорослим, які живуть на цих територіях. Нас усіх чекають добрі місяці та роки для того, щоб привести все (господарство "ДНР" та "ЛНР" - УНІАН) в порядок, але ми зробимо це обов'язково", - заявив президент Росії.
Як раніше повідомляв УНІАН, посол Російської Федерації в Північній Кореї Олександр Мацегора заявив, що робітників з тоталітарної КНДР можуть направити в так звані "ЛНР" та "ДНР". Північнокорейців хочуть залучити до відновлення тимчасово окупованої частини Донбасу.
Він розраховує, що жителі КНДР приїдуть ремонтувати інфраструктуру на територіях України, які тимчасово захоплені російськими окупантами.