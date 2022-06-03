Путін незабаром стане об'єктом їхнього невдоволення.

Вищий прошарок російських чиновників, силовиків і бізнесменів розчарований підсумками 100 днів війни з Україною.

Про це пише видання Ходорковського "Можем объяснить".

Путін і його оточення так і не сформулювали ні виразну мету "спецоперації", ні її ідеологію, ні перспективи, кажуть експерти.

Важливою рисою поведінки еліт стає уникнення військової тематики, яке почалося завдяки урядовій забороні на слова "війна", "вибух" і "100 днів".

Кремлю так і не вдалося створити ідеологію, що виправдовує і пояснює військові втрати та негаразди, вказує політолог Олександр Морозов: "Ідеологія Z" виявилася набагато слабшою за свої аналоги".

Невдоволення в елітах військовими й політичними невдачами буде посилюватися в міру зростання економічних проблем — зокрема після оголошення нафтового ембарго", говорить політолог Кирило Рогов: "Якщо заходу вдасться знизити доходи Росії від торгівлі енергоресурсами, то це буде ще одним знаком для російських еліт, що путінська стратегія виявилася програшною на всіх напрямках і що потрібно щось робити, потрібно міняти курс, міняти стратегію і, відповідно, міняти того, хто буде її реалізовувати".

Як писав УНІАН, російським пропагандистам напередодні обмежили використання в ефірах фрази "100 днів війни", оскільки російська армія не досягла за цей період жодної поставленої командуванням мети.

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