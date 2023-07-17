Рівно рік тому Медведєв пообіцяв Україні "судний день", якщо ЗСУ продовжать завдавати ударів по Криму.

Заступник голови Ради Федерації РФ Дмитро Медведєв закликав підривати будинки "терористів" на тлі вибухів на Кримському мосту. Його погрозам про "відплату" за удари по півострову рівно рік.

Російський політик вже зовсім не приховує своєї кровожерливості щодо українців, яких він називає "терористами". За його словами, щодо "терористів" треба застосовувати "зовсім негуманні методи".

"Тому треба підривати їхні власні будинки і будинки їхніх родичів. Шукати і ліквідувати їхніх подільників, відмовляючись від прісної ідеї судового процесу над ними", - стверджує екс-президент РФ.

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Медведєв також додав, що бажає вбивства вищого керівництва "терористичних формувань".

Вибухи на Кримському мосту і загрози Медведєва - головне

Рівно рік тому Медведєв пообіцяв Україні "судний день", якщо ЗСУ продовжать завдавати ударів по Криму. Це сталося після чергових "бахів" на Кримському мосту, від якого залежить майже вся логістика окупантів на півдні України. Щоправда, потім щось пішло не так - і політик пост видалив.

Вже сьогодні вранці пролунали нові вибухи на Кримському мосту, внаслідок чого в Чорне море впала частина автодорожнього полотна і було пошкоджено опору.

Україна офіційно причетність не підтверджує. Проте експерти впевнені, що під час атаки ЗСУ використовували надводні дрони, які вже неодноразово показували себе в боях з Чорноморським флотом РФ в Криму.

Одна з масштабних операцій на ЧФ Росії була здійснена в жовтні 2022-го. Тоді, за підрахунками експертів, в результаті атаки невідомих морських безпілотників було пошкоджено щонайменше три кораблі у Севастопольській бухті.

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