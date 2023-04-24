У потоці маячні опальний політик не забув "побрязкати" ядерною зброєю, назвавши Польщу ворогом Росії.

Скандальний екс-президент РФ, заступник секретаря Радбезу Дмитро Медведєв знвоу відзначився дивними заявами. Цього разу йому мерещиться, що Польща хоче окупувати Україну. За його версією, цей проект має назву "ЛяхоУкраїна".

Чергову порцію дикої маячні Медвдедєв видав у своєму Телеграм-каналі. За його словами, поляки мріюю про "відродження міждержавної унії з Україною" та відновлення Речі Посполитої.

Ба більше, політик країни-окупанта, яка досі марить відновленням Російської імперії, звинувачує у тому, що Польща "черпає натхнення з карт 400-річної давнини, коли частини нинішньої України були у її складі".

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"Імперські галюцинації штовхають польське суспільство у вир важких історичних ломок. Варшавські еліти сплять і бачать, як взяти геополітичний реванш у Росії, переглянувши, зокрема, підсумки Переяславської ради. У нинішніх обставинах зухвала Польща вирішила, що шанс поглинути залишки України може бути реалізований або зараз, або вже ніколи. Звичайно, про наслідки ніхто з галюцинуючих польських маніяків не думає", - заявив Медведєв.

Опальний політик заявив, що саме поляки "дали ідеологічне паливо для появи націоналізму та бандерівщини, для зміцнення бісівщини уніатства, для перетворення Галичини та Волині на розсадник кривавого сатанізму".

Медведєв також заявив, що "Польща не вміє бути імперією, але її "апетити" тримають у страху німців і французів. Водночас він прийшов до дивного висновку - польсько-українська конфігурація нібито чимось вигідна Росії.

"Річ Бандеросполита 2.0, яка смакувала крові, як це вже бувало, може зайнятися історичним реваншизмом. Почне тероризувати необґрунтованими претензіями "з права пам'яті" своїх сусідів. Перетвориться на скажену псину, яка кусає в Європі всіх поспіль", - прогнозує скандальний політик.

Зрештою, Медведєв впевнений, що Польща потім "викотить Європі цінник" за те, що стримувала Росію.

"Поляки сплять і бачать, що вони знову круті і що всі ресурси Росії кинуті на стримування нової Речі Бандеросполитої", – видав він.

Після цього Європа "схаменеться і звернеться до Росії за допомогою", щоб зупинити "невгамонну Польщу".

"Польща – не рівня Росії та ніколи їй не буде. Так уже Господь управив. Потрібно розуміти одне. Польща – зі шматками України чи без неї – це і так нескінченно вороже для нас утврення. Наявність бандерівців у Війську Польському погоди також не робить. І на точність застосування "Сарматів", "Калібрів" та "Цирконів" не впливає", - заявив він.

Інша маячня Медведєва

Дмитро Медведєв - давній блазень двору царя Путіна, один з головних генераторів маячні. 8 квітня він відзначився черговим істеричним постом. Тепер він запевняє, що Україна нікому не потрібна, та й взагалі вона повинна "зникнути".

До цього колишній президент країни-окупанта пригрозив миротворцям НАТО "трунами" при їх відправці в Україну.

А зовсім нещодавно він видав дурні заяви щодо українського президента Володимира Зеленського, назвавши його "перевіреним фашистом і дрібним бандерівець".

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