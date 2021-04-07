Розкішна вілла Валентина Юмашева стоїть в 160 метрах від берега океану.

Радник президента Валентин Юмашев і його дружина Тетяна придбали розкішну віллу на острові Сен-Бартелемі в Карибському морі. Вартість нерухомості становить 15 мільйонів євро.

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Про це йдеться в матеріалі "Нової газети". Зазначається, що Юмашев був главою Адміністрації президента при Борисі Єльцині, з 1998 року він радник президента на громадських засадах: спочатку Єльцина, а потім і Володимира Путіна, що змінив його. Його дружина - дочка колишнього президента РФ Бориса Єльцина. Вона також працювала в апараті президента і була президентським радником до 2000 року.

Як стверджується, лише в 2018 році стало відомо, що Юмашев є радником Путіна на громадських засадах. Тоді на сайті Кремля з'явилося Розпорядження президента про його призначення. З'ясувалося, що Юмашев виконує обов'язки радника вже 18 років, але це не афішувалося.

Журналісти називають Юмашева сильним політичним гравцем з великими і давніми зв'язками. Він нібито був одним з тих, хто привів Путіна в Кремль, а серед його хороших знайомих - російські олігархи - Роман Абрамович, Олег Дерипаска та Алішер Усманов.

Зазначається, що закордонне майно Юмашева виявив центр «Трансперенсі Інтернешнл — Росія».

За даними французького комерційного реєстру, в 2020 році Юмашев з дружиною стали власниками компанії CDA, зареєстрованої на Сен-Бартелемі. У довіреності, оформленої на юриста при реєстрації, говориться, що компанія створена «для придбання об'єктів нерухомості».

Разом з цією довіреністю Валентин і Тетяна оформили у нотаріуса документи на покупку будинку на острові. Йдеться про об'єкт площею 2,5 тисячі квадратних метрів.

Розкішна вілла Юмашевих стоїть в 160 метрах від берега океану. Там шість спалень, вісім ванних кімнат, спортзал, масажний кабінет, великий басейн і джакузі на терасі. Договір про покупку підписав Валентин Юмашев, як представник компанії CDA.

Відзначається, що острів Сен-Бартелемі набув слави "острова мільйонерів". В кінці 1950-х землю там придбав банкір Девід Рокфеллер, після чого за ним на острів прибули представники інших великих бізнес-династій - Форди і Ротшильди.

У 2009 році Землю з кількома бунгало, які колись належали Рокфеллеру, купив російський мільярдер Роман Абрамович. А за ним на острів кинулися й інші статусні росіяни.

У коментарі ЗМІ сам Юмашев підтвердив, що інвестував в нерухомість на острові. За його словами, з 1998 року він є приватною особою, а гроші на придбання вілли взяв у банку, додавши в них особисті зароблені кошти.

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Автор: Дмитро Захаров