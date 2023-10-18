Російський посол загрожує наслідками.

У Росії назвали передачу Україні американських ракет ATACMS "грубою помилкою", пригрозивши "найсерйознішими" наслідками.

Посол Росії в Сполучених Штатах Америки Анатолій Антонов в коментарі РИА Новости сказав, що США нібито продовжують підштовхувати до прямого зіткнення НАТО з Росією.

"Рішення Білого Дому про направлення українцям далекобійних ракет - груба помилка. Наслідки цього кроку, який навмисно переховувався від громадськості, будуть носити найсерйозніший характер. Вашингтон послідовно веде лінію на повне згортання двосторонніх відносин", - сказав посол журналістам.

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При цьому він запевняє, що передача ракет нібито не зможе вплинути на розстановку сил на фронті.

Україна отримала ATACMS: що відомо

Нагадаємо, що минулої ночі російські загарбники заявили про потужну атаку на свої аеродроми в окупованих Бердянську та Луганську. Вони запевняли, що Україна вдарила по об'єктах ракетами ATACMS.

Вдень Сили спеціальних операції Збройних сил України повідомили, що превели операцію під назвою DRAGONFLY. В ході неї були знищені дев'ять вертольотів, спецтехніка, пускова установка ППО і склад боєприпасів.

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові застосували далекобійні ракети ATACMS.

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