За словами батьків хлопця, він і його кохана "ані блогери, ані тіктокери - звичайні соціалістичні" діти.

У місті Іскітім під Новосибірськом 13-річна школярка-фанатка волейболу завагітніла від 14-річного волейболіста. Її батьки в усьому звинувачують дистанційне навчання, бо діти закинули секції і замість цього займаються сексом.

Про це пише «КП-Новосибірськ».

Дівчинка вчилася в Новосибірській школі, проте після введення режиму самоізоляції у квітні мати відправила дитину до бабусі в Іскітім. Там школярка здружилася з місцевими підлітками, і за нею став доглядати 14-річний волейболіст.

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Мати дівчинки розповіла, що дізналася про вагітність, коли термін вже склав 13 тижнів. Підлітки зізналися, що мріяли одружитися і жити разом. Вони пояснили, що приховали вагітність, щоб батьки не відправили дитину на аборт.

Батьки 14-річного спортсмена вважають, на дистанційці у дітей з'явилося занадто багато вільного часу.

"Чому діти вирішили пограти у дорослих - мені до кінця незрозуміло. Вони не блогери, не тіктокери - звичайні соціалістичні, як я кажу, діти. Я думаю, що винна дистанційка, карантин», - заявила вона.

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Автор: УНІАН