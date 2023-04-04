У Держдумі вже підготовлено законопроект, який заборонить боротьбу російських жінок за свої права.

У Росії планують заборонити фемінізм як "екстремістську ідеологію". Відповідний законопроект вже підготували депутати російського парламенту. Про це виданню "Абзац" розповів заступник голови Комітету з інформаційної політики Держдуми Олег Матвєйчев.

Заборонити фемінізм в Росії вирішили через те, що лідери феміністського руху виступили проти російського вторгнення в Україну і поширюють у своїх соцмережах "фейки" про армію РФ.

"Феміністки на Заході всі проти Путіна, проти Росії і за війну. Феміністки на Україні взагалі заявили, що справжній фемінізм полягає в тому, щоб жінки служили разом з чоловіками, воюючи проти росіян. Наші феміністки є просто агентурою Заходу", - заявив Матвєйчев.

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Однак антивоєнною позицією лідерів руху список звинувачень не обмежився. Тепер депутатам не подобається вже сама концепція боротьби жінок за свої права.

"Вони (феміністки – ред.) займаються руйнуванням традиційних цінностей, їх діяльність суперечить указу президента про підтримку традиційних цінностей. Вони виступають за розлучення, за бездітність, за аборти", — обурюється депутат.

Наразі законопроект проходить узгодження в "Комісії з розслідування фактів втручання іноземних держав у внутрішні справи Росії". Якщо цей орган схвалить законопроект, його внесуть на розгляд вже самої Держдуми.

Репресії в Росії

До початку повномасштабного вторгнення в Україну російська влада переслідувала лише активних противників путінського режиму. Крім того, на окупованій території України, зокрема в Криму, репресували кримських татар, що продовжується і сьогодні.

Однак після 24 лютого минулого року, на тлі появи безлічі незадоволених війною, російські силовики взялися вже за пересічних громадян, які обурюються війною в соцмережах. Часом доходить і до абсурду, коли спецназ штурмує квартири тих, хто пише неправильні коментарі в "Однокласниках".

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