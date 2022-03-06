Аналітики зазначають, що росія із ліквідного перспективного ринку, частини великої групи BRIC (Brazil, Russia, India, China), миттєво перетворилася на країну-вигнанця.

Усі три найбільші міжнародні рейтингові агенції опустили рейтинг росії до сміттєвого рівня.

Про це повідомляє Центр економічної стратегії (ЦЕС).

"Зараз рейтинг країни-агресора від Fitch знаходиться на рівні В, від S&P – на рівні ССС-, і від Moody’s – на рівні В3. Усі три агенції прогнозують подальше падіння рейтингів рф", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оцінки відображають не лише санкції та очікуване економічне падіння. Рейтингові агенції думають, що росія оголосить дефолт, бо просто не захоче платити.

Як пояснюють аналітики ЦЕС, для будь-якої відкритої економіки дефолт суверена автоматично означає відсутність доступу до будь-яких фінансових ресурсів для держбанків та держкомпаній. Потенційна відмова від виконання зобов’язань означає підвищений ризик контролю за капіталом та націоналізації активів. Це призведе до того, що навіть просто страхувати міжнародні торгові операції будь-кому з російської юрисдикції стане набагато дорожче або ж неможливо взагалі.

"Україна в скрутних фінансових умовах, коли довелося реструктуризувати зовнішні борги, могла покладатися на міжнародні фінансові організації та їх допомогу. росія зараз цього не має. Навпаки, міжнародна спільнота робить активні кроки для того, щоб відлучити агресора від основних фінансових ринків та потоків капіталу", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що росія із ліквідного перспективного ринку, частини великої групи BRIC (Brazil, Russia, India, China), миттєво перетворилася на країну-вигнанця. Цінні папери рф прибирають з фондових індексів – а значить, і з портфелів великих індексних фондів, пенсійних фондів.

"На фінансових ринках навіть торкатися активів рф стає все більш токсичним", - резюмували в ЦЕС.

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