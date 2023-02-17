Подарунок приурочили до Нового року, який у Туві святкують 17 лютого.

Влада Туви вирішила віддячити родині ліквідованого на війні в Україні окупанта упаковкою пельменів.

Подарунок приурочили до Нового року, який в Туві святкують 17 лютого за місячним календарем "Шагаа".

Місцеві чиновники роздали пельмені сім'ям загиблих мобілізованих в рамках акції "Ліпи добро".

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Повідомляється, що такий подарунок отримала і багатодітна мати Валентина Ондар, молодший син якої "героїчно загинув" на війні в Україні, вбиваючи українців у Лисичанську. На війні в Україні перебуває і другий син Валентини.

Раніше УНІАН писав, як матерям ліквідованих мобіків в окупованому Донецьку спершу подарували по шубі, а потім ці шуби у них відібрали.

Війна новини - втрати РФ в Україні

З початку повномасштабного російського вторгнення ЗСУ ліквідували вже 141 260 окупантів, у тому числі за минулу добу втрати ворога склали більше + 800 мертвих загарбників.

Відомо, що російські війська зазнали великих втрат під час невдалого наступу на Вугледарському напрямку. За інформацією військових, підтверджено розгром елітної 155-ї бригади морпіхів.

Також ЗСУ поділилися ефектними кадрами знищення російської важкої вогнеметної системи "Солнцепьок".

На думку військового оглядача Олександра Коваленка, є дві причини таких втрат окупантів. Зокрема, йдеться про втрати серед частково мобілізованих окупантів, якими доукомплектовують розбиті підрозділи кадрових військовослужбовців. Іншою причиною втрат живої сили противника є дефіцит техніки.

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