Літак S7 Airlines з несправним двигуном намагався вилетіти до Москви з купою пасажирів на борту.

Росія ледь не влаштувала нову трагедію з літаком: борт S7 Airlines (Boeing 737-800) зупинили в останній момент, під час розгону на злітній смузі.

Він намагався вилетіти з Улан-Уде в московський аеропорт Домодєдово з несправним двигуном. На борту Boeing 737-800 було 160 пасажирів, серед них 4 - діти, повідомляє Shot.

"Літак виїхав на ЗПС, почав розбіг, але перед самим зльотом екіпаж виявив неполадки в роботі двигуна, і літак повернули на стоянку", - йдеться в повідомленні.

За даними росЗМІ, напередодні вильоту борт проходив техобслуговування, але тоді ніяких проблем з двигуном не виявили.

Наразі всі 160 пасажирів очікують в терміналі на запасний борт, який їм має надати Росія.

У Росії впав літак - Москва каже, там було 74 людини

24 січня на території Бєлгородської області розбився військовий літак Іл-76. Достовірні обставини його краху Росія приховує. РосЗМІ стверджували, що на його борту могло перебувати 74 людини. Міноборони РФ заявляло, що на ньому повинні були перевозити військовополонених України для обміну, але ніяких доказів того, що українці були на борту літака, Москва не показує.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна буде на міжнародному рівні наполягати на проведенні незалежного розслідування. За його словами, Росія "грає життями українських полонених". У Головному управлінні розвідки України повідомляли, що 24 січня між РФ і Україною дійсно повинен був пройти обмін. Поки що у ГУР немає достовірної інформації про те, що на Іл-76 дійсно перебували військові України.

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