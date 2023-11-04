Російському опозиційному політику закидають поширення фейків про армію РФ.

Слідчий комітет Росії порушив справу проти опозиційного Путіну політика Михайла Ходорковського за "модною статтею".

Йому закидають поширення "фейків" про російську армію за статтею 207.3 КК РФ. Про це повідомляє російський проект ВЧК-ОГПУ.

За даними росЗМІ, приводом посадити Ходорковського стала публікація опозиціонера, зроблена в Twitter (зараз X) ще у 2022 році англійською мовою. Справу порушив слідчий міщанського СВ ГСУ СКР по Москві.

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ВЧК-ОГПУ також нагадав, що Росія "штампує" подібні справи щодня: під прицілом режиму люди, які виступають проти політики РФ та Путіна. 23 жовтня стало відомо, що на статтю про поширення фейків також "влетів" опозиціонер Дмитро Гудков.

Механізм простий: береться будь-яке повідомлення про війну і робиться запит в Міноборони РФ. "Звідти приходить відповідь, що і загиблих майже немає, і в Бучі нічого не було і т.д. І така відповідь стає підставою для порушення справи", - зазначають росЗМІ.

Ходорковський підтримав заколот Пригожина проти Росії

Раніше російський опозиціонер Михайло Ходорковський вже відсидів понад 10 років у в'язниці через особистий конфлікт з Путіним. Під час заколоту колишнього ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина (червень 2023 року) Ходорковський підтримав спробу бунту в Росії. Тоді у своїх соціальних мережах Ходорковський писав, що росіяни повинні допомагати "хоч бісу", щоб повалити діючий режим влади.

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