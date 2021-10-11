Петро Пелеханова і його подругу оцінили в 50 тисяч рублів - втекти вони змогли лише через місяць.

Пара росіян, яка бажала відпочити в окупованому Криму, потрапила в трудове рабство.

Про це повідомляє Mash.

Потерпілий Петро Пелеханов розповів, що минулого літа з Ольгою Ліфатовою відправився на український півострів автостопом з Москви до Севастополя.

Чоловік згадує, що на трасі "Дон" вони сіли в автобус, водій якого запропонував довезти їх до окупантів, але наступного ранку пара прокинулася в дагестанському місті Дербент.

Читайте такожЗлочинці тримали у рабстві понад півсотні осіб на Дніпропетровщині (фото, відео)Там їм повідомили, що їх та інших пасажирів продали в рабство за 50 тис. рублів (менше 18,4 тис. грн), які отримав водій.

Їхнім "власником" став місцевий підприємець Ямудін Ахмедов - він поставив Пелеханова і Ліфатову перед фактом, що вони мають "відпрацювати" гроші в його теплицях. Втекти їм вдалося лише через місяць.

Цікаво, що викрадені туристи тричі зверталися за допомогою до поліцейських Дагестану, але на їхні заяви не відреагували.

Раніше УНІАН повідомляв про схожий випадок, який стався в Херсонській області - у липні житель Тернопільської області Віталій Харчук їхав з курортної Кирилівки додому, але зник. Знайшли його тільки у вересні - виявилося, що він потрапив у рабство.

Автор: Станіслав Кожемякін