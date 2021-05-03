Потерпілих змушували працювати на фермі, жорстоко карали та не платили за роботу.

На Дніпропетровщині судитимуть п’ятьох членів злочинної групи, які втягували людей у трудове рабство.

Читайте такожВодія затиснуло в салоні: на Житомирській трасі сталася жахлива ДТП (фото, відео)Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

62-річна мешканка Дніпра займалася підбором та переправленням людей на тваринницьку ферму.

Зловмисниця підбирала людей, які перебували у скрутному матеріальному становищі, при цьому обіцяла їм високу зарплату та гідні умови роботи.

Коли люди погоджувалися, їх перевозили на ферму у Магдалинівському районі, де вони виконували роботу по догляду за тваринами, жили у бараках і тяжко працювали. При цьому робітників майже не годували, а в разі непокори били. Обіцяні за роботу гроші потерпілі так і не отримали.

Крім мешканки Дніпра, яка займалася вербовкою людей, до складу групи входили четверо чоловіків, які стежили за утриманням працівників та контролювали їх роботу. Серед них – громадянин Азербайджану, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні.

Впродовж року, в ході розслідування, правоохоронці встановили потерпілих, зібрали доказову базу та направили кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду.

Жінці та чотирьом чоловікам вручили повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми).

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

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Автор: Вікторія Токарєва