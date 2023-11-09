Партія з 10 дронів-камікадзе "Жириновський" спрямована на Херсонський напрямок.

Російські окупанти відправили на фронт в Україні дрони-камікадзе, названі на честь скандального колишнього лідера ЛДПР Володимира Жириновського. Як повідомляють росЗМІ з посиланням на заяву глави ЛДПР Леоніда Слуцького, 10 дронів-камікадзе направлені на Херсонський напрямок.

Повідомляється, що дрони виготовили волонтери.

У партії зазначили, що безпілотник "Жириновський" вже пройшов перевірку в умовах бойових дій. Повідомляється, що він може літати в дощ і сніг на відстань до 12 км і перевозити до 3 кг вантажу.

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Володимир Жириновський - що відомо про скандального політика

Жириновський помер навесні минулого року у віці 75 років. При цьому з його смертю теж був пов'язаний скандал.

Зокрема, про те, що лідер ЛДПР помер, ЗМІ повідомили ще 25 березня, але тільки 6 квітня російська влада офіційно підтвердила його смерть.

Влітку стало відомо, що в РФ "воскресили" Жириновського у вигляді нейромережі.

Вона брехатиме про перемогу Росії у війні проти України, а також може характерно для політика сваритися, лаятися і ставити одне і те ж питання більш ніж двічі.

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