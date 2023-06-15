Тепер він "живе" у вигляді нейромережі, що повторює пропагандистські наративи.

В РФ "воскресили" опального Володимира Жириновського - він "ожив" як нейромережа. Її представили на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) 15 червня.

Як повідомляють пропагандисти "РИА "Новости", "ТАСС", соратники покійного лідера ЛДПР заявили, що основна задача нейромережі просвітницька. Голограма Жириновського на презентації почала брехати про перемогу Росії у війні проти Україні та виголошувала наративи про те, що "ми не залишимо наших співвітчизників напризволяще", а "перемога Росії неминуча".

Особливо розробники "Жириновського" пишаються тим, що нейромережа може також характерно для політика сваритися, лаятися і поставити одне й те саме запитання більше ніж двічі.

Володимир Жириновський - що відомо про опального політика

25 березня минулого року про смерть Жириновського стало відомо кільком паблікам та ЗМІ, але тільки 6 квітня російська влада офіційно підтвердила смерть скандального лідера ЛДПР. У політика тоді діагностували 75% ураження легень на тлі інфікування коронавірусом.

При цьому спочатку в партії інформацію заперечували, а потім додали, що лідер ЛДПР перебуває у московській клініці в стабільному стані і навіть дистанційно займається робочими справами.

Понад те, стало відомо, що Жириновський кілька тижнів приховував від колег інфікування, щоб нібито не дискредитувати російську вакцину, яку він вколов собі 8 разів.

У травні 2022 року фракцію ЛДПР у Держдумі РФ замість Жириновського очолив Леонід Слуцький, якого журналістки кількох видань звинувачували у домаганнях

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