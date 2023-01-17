Так вважає навіть значна частка російської молоді. яка не жила в СРСР.

Переважна більшість росіян вважають радянську епоху хорошим часом, а більш як половині громадян шкода, що СРСР розпався.

Як свідчать результати опитування, яке провів російський "Фонд "Общественное мнение", 80% росіян вважають радянську епоху скоріше хорошим часом (це на 2% менше, ніж торік).

Найменше серед всіх вікових груп так вважають росіяни у віці 18-30 років. Тим не менше, і серед осіб, які СРСР не застали, "хорошим часом" цю епоху вважають 64%.

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Чимало в Росії і людей, які шкодують про розпад СРСР – 63%. При чому чим старше респонденти, тим більше серед них тих, що шкодують (30% – у групі 18-30, 53% – у групі 31-45, 76% – у групі 46-60, 85% – у групі старше 60 років).

Опитування проходило 16-18 грудня 2022 року, участь взяли 1 500 респондентів із 53 суб'єктів РФ (104 населених пункти).

Як змінювалося ставлення українців до СРСР

У 2000 році лише трохи більше половини (53%) українців однозначно відповідали, що не прагнуть відновлення Радянського Союзу. Кількість прихильників Радянського Союзу стрімко зменшувалася впродовж десятиліть. Тепер, як свідчать результати опитування Центру Разумкова, супротивники відновлення СРСР становлять переважну більшість у всіх регіонах країни.

В травні група "Рейтинг" провела опитування і встановила, що українці цього року демонструють найнижчий за всю історію показник ностальгії за розпадом СРСР. Так, у 2022 році абсолютна більшість українців – 87% – не жалкують за розпадом СРСР.

У 2015 році в Україні розпочалася декомунізація. Під забороною опинилася вся радянська символіка, пройшла хвиля перейменувань населених пунктів та вулиць, названих на честь радянських діячів, відбувалося повалення пам'ятників Леніну. З початком повномасштабної загарбницької війни, розв'язаної Росією, в Україні розпочалася друга хвиля декомунізації та дерусифікації.

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