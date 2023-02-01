32% опитаних росіян чекають "приєднання" нових територій України.

86,7% росіян готові терпіти продовження війни в Україні протягом найближчих двох років.

При цьому 45% вважають, що війна триватиме півроку-рік, 28% – 1-2 роки. 13% очікують завершення війни у найближчі шість місяців, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дослідження консалтингової групи "Полілог".

Більшість опитаних росіян (близько 70%) переконані, що Росії вдасться зберегти Крим і території Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей, про спробу анексії яких було оголошено у вересні. 32% опитаних чекають на "приєднання" й інших територій України в майбутньому. Тільки 9% висловили думку, що всі території повернуться Україні.

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Близько половини (52%) опитаних вважають, що війна закінчиться "зміною режиму в Україні в інтересах Росії". 38% чекають на "демілітаризацію України".

Що стосується наслідків війни, 77% росіян впевнені в зміцненні міжнародного авторитету Росії. Крім того, після війни, на думку 54% росіян, відбудеться "згуртування російського суспільства". 59% очікують, що Росія відновить відносини з "недружніми" країнами, 75% чекають повернення іноземних компаній, ще 60% не вірять в ізоляцію країни від світової економіки після війни.

Чи підтримують росіяни війну проти України-опитування

Раніше в січні The Wall Street Journal з посиланням на дані закритого опитування російського Фонду "Общественное мнение" повідомила, що незабаром після оголошення часткової мобілізації в Росії у вересні рівень підтримки війни впав до 34%, проте вже незабаром він значно збільшився – до 80%.

Колишній чиновник Кремля також розповів журналістам, що внутрішнє опитування щодо війни свідчить про те, що росіяни будуть терпіти ще один раунд мобілізації.

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