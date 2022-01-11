Озброєний прихожанин Московського патріархату пробрався всередину церкви в російській столиці й, за даними місцевих видань, напав на прислужницю попа.

Про це повідомляє газета Вечерняя Москва.

Інцидент стався ввечері 10 січня. Очевидці звернули увагу на чоловіка, який прогулювався засніженою вулицею у самій рожевій сукні з ножами і зателефонували в поліцію.

Вже за кілька хвилин чоловік зайшов до церкви і, як стверджують автори матеріалу, напав на свічницю.

Прибулі поліцейські затримали чоловіка на місці події. За словами співрозмовників видання, нападник майже не орієнтувався у просторі та часі, прощався з вигаданою кішкою і розмовляв з неіснуючими персонажами.

Затриманий живе неподалік храму і перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері.

У коментарі РБК Россия священик церкви Іоанн Паскавеч заявив, що затриманий ні на кого не нападав, його зупинили на вході.

"Був чоловік учора у жіночій сукні, проте його швидко охорона знешкодила, у лікарню передали. Він зупинився – зупинив охоронець і застосував заходи. Він не встиг ні на кого напасти", – сказав піп.

Як свідчать відзняті камерою відеоспостереження кадри, росіянин таки потрапив у приміщення. Сам момент нападу на плівці відсутній.

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