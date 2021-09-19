Про свої наміри він розповів дівчині.

У Дніпропетровській області 14-річний підліток наклав на себе руки після сварки з дівчиною.

Про це пише Інформатор з посиланням на власні джерела.

Інцидент стався в місті Жовті Води. Відомо, що 18 вересня між 14-річним хлопчиком і його дівчиною виникла сварка. В ході конфлікту він сказав їй, що збирається повіситися, а потім пішов.

Дівчина повідомила в поліцію про його наміри вчинити самогубство. Правоохоронці знайшли його повішеним на дереві в лісосмузі.

Читайте такожУ Києві чоловік на смерть забив свою матір гантеллюЗа попередніми даними, слідів насильницької смерті правоохоронці не виявили.

Тіло підлітка передали на судово-медичну експертизу.

Раніше повідомлялося, що американський підліток вбив свою сім'ю, опублікував фото їхніх тіл у мережі, а потім наклав на себе руки. А в Херсоні молодий чоловік стрибнув з мосту на очах у перехожого.

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Автор: Людмила Жерновська