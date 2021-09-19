У Дніпропетровській області 14-річний підліток наклав на себе руки після сварки з дівчиною.
Про це пише Інформатор з посиланням на власні джерела.
Інцидент стався в місті Жовті Води. Відомо, що 18 вересня між 14-річним хлопчиком і його дівчиною виникла сварка. В ході конфлікту він сказав їй, що збирається повіситися, а потім пішов.
Дівчина повідомила в поліцію про його наміри вчинити самогубство. Правоохоронці знайшли його повішеним на дереві в лісосмузі.
Читайте такожУ Києві чоловік на смерть забив свою матір гантеллюЗа попередніми даними, слідів насильницької смерті правоохоронці не виявили.
Тіло підлітка передали на судово-медичну експертизу.
Раніше повідомлялося, що американський підліток вбив свою сім'ю, опублікував фото їхніх тіл у мережі, а потім наклав на себе руки. А в Херсоні молодий чоловік стрибнув з мосту на очах у перехожого.