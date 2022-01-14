У російському Дзержинську дівчина виконала танець на пілоні біля каплиці Архангела Михаїла.
Відео виступу вона опублікувала на своїй сторінці у Вконтакте.
На ролику можна побачити, як росіянка танцює exotic біля пілона. На ній обтислі легінси та короткий топ, попри холодну погоду.
Після хвилі обурених коментарів від місцевих жителів, дівчина закрила свою сторінку в соціальній мережі.
Вона розповіла ЗМІ, що не хотіла нікого образити своїм танцем. За її словами, таким чином вона хотіла залучити однодумців і нових клієнтів.
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