Жінка вважає птаха перевтіленням свого покійного родича, тому годувала її червоною рибою.

Літня росіянка оголосила "війну" зоозахисникам міста Кемерово, що вирішили врятувати синицю, яку жінка вважає перевтіленням свого покійного родича.

Про це повідомляє "Сибдепо".

У місцевому центрі допомоги диким і екзотичним тваринам стверджують, що птаха їм передала сама пенсіонерка, попередивши, що до її улюбленця треба ставитися дуже дбайливо, оскільки це реінкарнація близької їй особи.

Читайте такожРосіянка злякалася інопланетян і розібрала квартиру на цеглуСиниця виглядала кепсько - наполовину облізла і дуже погано себе почувала. Це пов'язують з неправильним харчуванням тварини, яку кемеров'янка годувала творогом зі сметаною, сиром і червоною рибою.

Тварину передали на утримання волонтеру, яка відмовилася пускати додому колишню "власницю" птаха.

На додачу до цього, жінка дізналася, що птицю годують тарганами, які входять до звичного раціону синиць. Після цього старенька почала регулярно обдзвонювати співробітників, а також керівництво ветеринарної клініки.

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Автор: Станіслав Кожемякін