У Сочі росіянин заради видовищного відео дозволив приклеїти себе скотчем до корпусу Chevrolet Camaro, швидкість якого розігнали до 180 км/год.
Ролик, на якому хлопець безжурно корчить пику пасажирам з сусіднього авто, миттю став вірусним.
Як свідчать відзняті очевидцями кадри, блогера з Санкт-Петербурга Данила М’ясникова примотали до авто за допомогою скотчу і тросів.
Невдовзі ролик з божевільною витівкою на своїй сторінці в Instagram виклав сам петербуржець.
У соцмережі хлопець скаржився, що його примотали скотчем на голі ноги.
"Це здається, що безпечно. Але, бл*ть, за 180 км навіть у тачці небезпечно сидіти, коли ти стільки їдеш, особливо по мокрому асфальту. Страшна х*йня, п*здець", – поділився він враженнями від поїздки.
Однак правоохоронці зацікавилися особами порушників й почали досудову перевірку. Наразі М’ясникова запросили у відділення, щоб з’ясувати обставини події.
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