Йдеться про депутата Самарської губдуми від КПРФ Михайла Абдалкіна.

У Росії депутат Самарської губдуми від КПРФ Михайло Абдалкін з локшиною на вухах слухав послання Володимира Путіна Федеральним Зборам.

Він опублікував ролик на особистих сторінках у соцмережах, зазначивши, що дивився послання на прохання керівництва фракції КПРФ в обласній думі.

"Повністю підтримую, повністю згоден, чудовий виступ. Нічого подібного я за останні 23 роки не чув. Приємно здивований", - прокоментував відео депутат.

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Це дуже сильно обурило депутата Держдуми Олександра Хінштейна. Той виклав фото Абдалкіна і порівняв його реакцію з коментарем лідера КПРФ Зюганова про те, що мова Путіна "носила виключно принциповий характер".

"Дивна, якщо не сказати більше, витівка, більш доречна для українського, але не російського депутата. Сподіваюся, керівництво КПРФ зуміє приструнити свого однопартійця: якщо, звичайно, заяви про підтримку президента і необхідність консолідації - це не просто слова", - написав Хінштейн.

Виступ Путіна 21 лютого-деталі

Напередодні повномасштабної річниці вторгнення в Україну, виступив з посланням до Федеральних Зборів. Російські ЗМІ стверджували, що під час свого виступу глава Кремля нібито "планує озвучити свою власну оцінку подіям, що відбуваються на війні в Україні та світі".

Насправді Путін розповідав про уявні успіхи вітчизняної економіки і звинувачував у всіх гріхах Захід.

Російський диктатор остаточно розірвав зовнішньополітичні відносини із Заходом і оголосив про новий курс дипломатії для Росії.

Також Путін оголосив про тимчасову зупинку участі в договорі про стратегічне наступальне озброєння під час свого послання Федеральним Зборам. Він зазначив, що відносини Росії і заходу деградували, і що "все залишилося в минулому".