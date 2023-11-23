Пропагандисти прямо заявили, що треба бомбити цивільну інфраструктуру.

Російські пропагандисти у прямому ефірі російського державного каналу закликали завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, щоб спровокувати гуманітарну катастрофу та "третій Майдан".

Фрагмент ефіру опублікував український журналіст Денис Казанський. Під час ефіру так звані "експерти" та пропагандисти роздумують над тим, як спровокувати в Україні "третій Майдан".

"Якщо Майдан розпочнеться, то не через хитрі витівки російських спецслужб... Що означають удари по об'єктах критичної інфраструктури? Якщо зникає електрика, зникає вода і тепло, не треба навіть морозів -30, щоб значно ускладнити життя цивільних жителів України", - заявив військовий експерт Михайло Ходарьонок.

Казанський зазначив, що на росТБ "ніхто нічого не соромиться, всі плани озвучуються відкрито".

"Військовий експерт Ходаренок прямо так і каже, що мета Росії – саме створити нестерпні умови для громадянського населення України. Публічне планування геноциду у прямому ефірі. Проти ЗСУ армія РФ безсила, тому знову хочуть заморозити дітей та пенсіонерів", - зазначив Казанський.

Операція "Майдан-3": що відомо

У недавній розмові з Bloomberg президент заявив, що українська розвідка та іноземні партнери отримали інформацію про російський план "Майдан 3".

Згідно з цими даними, окупанти намагатимуться посіяти розкол в українському суспільстві і створити "хаос" всередині країни, щоб дестабілізувати її.

Вас також можуть зацікавити новини: