Чоловіка і раніше звинувачували в розпусних діях.

У Якутську керівника шкільного військово-патріотичного гуртка «Патріот» звинувачують у розбещенні дітей.

Читайте такожУ Росії чоловік убив сестру через "непорядність" (відео 18+)Про це пише Медуза.

Бабуся 10-річної школярки, яка відвідувала гурток «Патріот», заявила в поліцію, що керівник гуртка вчинив відносно її внучки насильницькі дії сексуального характеру.

З'ясувалося, що раніше 13-річна школярка також звинувачувала чоловіка в розпусних діях. Вона розповіла, що це сталося в липні 2020 року в автобусі під час поїздки в похід.

Керівника гуртка заарештували. Видання NewsYkt пише, що його звуть Максим Местніков. В кінці 1990-х - початку 2000-х років він був депутатом Іл Тумена - вищого законодавчого органу Якутії.

Повідомляється, що чоловік неодноразово висував свою кандидатуру на пост мера Якутська, а також подавав заявки на участь у виборах президента Якутії і депутатів Держдуми РФ.

За інформацією видання Sakhaday, Местніков відомий в Якутії як громадський активіст і творець ініціатив для школярів і студентів.

Видання виявило, що в 2020 році він був звільнений з іншої школи Якутська після скарг учениць на небажані дотики. Местніков оскаржив рішення про звільнення в суді, але йому відмовили в задоволенні позову.

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Автор: Людмила Жерновська