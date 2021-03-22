У Якутську керівника шкільного військово-патріотичного гуртка «Патріот» звинувачують у розбещенні дітей.
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Бабуся 10-річної школярки, яка відвідувала гурток «Патріот», заявила в поліцію, що керівник гуртка вчинив відносно її внучки насильницькі дії сексуального характеру.
З'ясувалося, що раніше 13-річна школярка також звинувачувала чоловіка в розпусних діях. Вона розповіла, що це сталося в липні 2020 року в автобусі під час поїздки в похід.
Керівника гуртка заарештували. Видання NewsYkt пише, що його звуть Максим Местніков. В кінці 1990-х - початку 2000-х років він був депутатом Іл Тумена - вищого законодавчого органу Якутії.
Повідомляється, що чоловік неодноразово висував свою кандидатуру на пост мера Якутська, а також подавав заявки на участь у виборах президента Якутії і депутатів Держдуми РФ.
За інформацією видання Sakhaday, Местніков відомий в Якутії як громадський активіст і творець ініціатив для школярів і студентів.
Видання виявило, що в 2020 році він був звільнений з іншої школи Якутська після скарг учениць на небажані дотики. Местніков оскаржив рішення про звільнення в суді, але йому відмовили в задоволенні позову.
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