Зазначається, що з вогнем боролися майже чотири години.

Потужна пожежа спалахнула у Феодорівській церкві в російському місті Кіров. Відзначається, що храм є точною копією Володимирської церкви, яка знаходиться в резиденції президента РФ Володимира Путіна у Валдаї.

"Сьогодні о 01:38 надійшла інформація про пожежу в церкві "Церква Феодорівської ікони Божої Матері" за адресою: м.Кіров, Набережна Гріна 7а", - йдеться в повідомленні МНС Росії.

В результаті інциденту ніхто не загинув та не постраждав.

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"На місці пожежі працювали 35 осіб, 12 одиниць техніки. На гасіння було подано 6 пожежних стволів, працювало 3 ланки газодимозахисників. Пожежу повністю ліквідовано о 06:00. Причину пожежі належить встановити дізнавачам МНС", - повідомили рятувальники.

Примітно, що феодорівська церква в Кірові є точною копією Володимирської церкви, яка знаходиться на території резиденції російського президента у Валдаї.

Крім того, за деякими даними, саме у Феодорівській церкві священики РПЦ хрестили мобілізованих росіян перед відправкою на смерть в Україну.

Позиція РПЦ щодо війни в Україні - що відомо

Священики РПЦ відкрито підтримують криваву війну Росії проти України, всіляко розпалюючи у прихожан ненависть до українців. Крім того, з'явилася інформація, що при церкві планують створити "приватну військову кампанію".

27 грудня 2022 року россійський поп під час богослужіння підбурював свою паству вмирати у війні проти України, змалювавши парафіянам вельми безглуздими фарбами інші сценарії їх загибелі.

Також інші священослужителі РПЦ хрестили та благославляли мобілізованих росіян і військову техніку перед тим, як відправити їх на ліквідацію в Україну.

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